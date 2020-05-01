ولايتي يؤكد ضرورة اجراء ابحاث أكثر تاثيراً لمعالجة مرض كورونا

أكد مستشار الامام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بالمجالات العلمية للوصول الى سبل أفضل في معالجة مرض كورونا المستجد (كوفيد-19). وفي كلمته الخميس خلال اجتماع اللجنة العلمية في مستشفى “مسيح دانشوري” بطهران، أكد ولايتي الذي يتولى رئاسة المستشفى، “ضرورة بذل اقصى الاهتمام في تقديم الخدمات للمرضى المصابين بفيروس كورونا”، قائلاً، إن “تطورات كبيرة حصلت حول المزيد من معرفة هذا الفيروس ولكن من الضروري في المجالات البحثية والعلمية اتخاذ خطوات واجراءات اكثر تاثيرا للوصول الى سبل افضل في معالجة مرض كورونا وفقا لما يتقرر في مختلف الاجتماعات التي تعقدها اللجنة”.

واضاف، أن “الاخصائيين في هذا المجال بذلوا الكثير من الجهود ونأمل الوصول الى نتائج عملية في مسار تحسين الاوضاع والقضاء على هذا الفيروس في ايران والعالم.” وقدم رئيس مستشفى “مسيح دانشوري”، عرضا حول البلازما العلاجية والنتائج الجيدة الحاصلة، مثمنا جهود الطواقم الطبية والتمريضية في مجال خدمة مرضى كورونا.

المصدر: ارنا