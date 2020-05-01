قيادة الجيش: 4 خروقات إسرائيلية معادية أمس

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت ، بتاريخ 30/4/2020 الساعة 8.40، الأجواء من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19.25 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 12.55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.10 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 16.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22.25 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 22.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 1/5/2020 عند الساعة 00.20 من فوق البلدة المذكورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام