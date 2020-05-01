أوروبا تشهد أسوأ انخفاض اقتصادي ربع سنوي منذ 1995 بسبب كورونا

انكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.5٪ في الربع الأول من العام 2020، متأثراً بجائحة فيروس كورونا المتفشي.

ويعد هذا أسوأ انخفاض ربع سنوي منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي جمع البيانات في العام 1995، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، ويضع الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى حالة ركود اقتصادي إذا ما كان النمو في الربع الثاني سلبياً أيضاً.

وانخفض معدل النمو في منطقة اليورو، والذي يشمل فقط الدول التي تستخدم عملة اليورو، بنسبة 3.8٪.

ودخلت فرنسا في وقت سابق من صباح اليوم، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات الأوروبية، في حالة ركود، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة بنسبة 5.8٪، بينما تقلص الاقتصاد الإسباني بنسبة 5.2٪ في الربع الأول من العام، في انخفاض يعد الأعمق في تاريخ البلاد الحديث.

المصدر: سي ان ان