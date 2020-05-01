شركة المرطبات العالمية التي تنتج كوكا كولا تعلن إغلاق أبوابها في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2020 - 09:54

شركة المرطبات العالمية التي تنتج كوكا كولا تعلن إغلاق أبوابها في لبنان

منذ 1 ساعة 1 May، 2020
كوكاكولا
لبنان

أعلنت شركة المرطبات العالمية ش.م.ل. التي تنتج منتج كوكا كولا العالمية عن أنها اتخذت قراراً بالإقفال النهائي في لبنان في 31/أيار/2020، علماً أنها كانت قد أبلغت وزارة العمل في لبنان بقرارها منذ تاريخ 30/نيسان/2020 حفاظاً على حقوقها وحقوق الأجراء لديها علماً أن مكاتب الشركة والمصنع ستكون مغلقة من 1/أيار/2020.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي استطاعت الشركة أن تتغلب على بعضها على الرغم من الخسائر المتراكمة المسجلة لديها، في حين تعثرت في بعض المشاكل الأخرى، وصولا إلى الوضع الإقتصادي المتردي في لبنان عموما.

بيان شركة الكوكا كولا

المصدر: وكالات

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