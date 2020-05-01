جونز هوبكنز: أكثر من ألفي وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 2053 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (00.30 ت غ الجمعة).

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيات يومي الأحد والإثنين، سجلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906، حسب ما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية