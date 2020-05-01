الكرملين ينفي أن ميشوستين قد لا يعود إلى منصبه في رئاسة الوزراء بعد إصابته بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2020 - 03:50

الكرملين ينفي أن ميشوستين قد لا يعود إلى منصبه في رئاسة الوزراء بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 27 mins 1 May، 2020
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أخبار دولية - روسيا

نفى الكرملين شائعات ترددت في بعض وسائل الإعلام، زعمت بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الذي أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا، قد لا يعود إلى منصبه.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه المعلومات، لوكالة “نوفوستي”: “إنها هراء”.

وأعلن ميشوستين، في وقت سابق من اليوم، خلال اجتماع افتراضي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد وأنه سيخضع للعزل الصحي الذاتي، بينما تم تعيين نائبه الأول، أندري بيلووسوف، قائما بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

ولاحقا نشرت صحيفة “ميدوزا” الروسية خبرا قالت فيه، استنادا إلى مصادرها، إن ميشوستين قد لا يعود إلى منصب رئيس الوزراء بعد عملية علاجه.

المصدر: وكالات

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