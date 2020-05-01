الحكومة السورية تعلن السماح لجميع المهن والمحال والأسواق بالعمل

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، أنها سمحت بعودة العمل بجميع المهن وافتتاح جميع المحال والأسواق، ضمن عملية التخفيف من إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت رئاسة الوزراء، “إجابة على التساؤلات الكثيرة” التي وردت على بريدها الإلكتروني، أن عودة العمل تشمل جميع المهن يوميا، ومن الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، باستثناء يوم العطلة الذي كانت تغلق فيه هذه الفعاليات سابقا “مع التشدد بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية التي وضعتها وزارة الصحة”.

بينما أصدرت محافظة دمشق تعميما يتضمن الفعاليات والمهن غير المسموح لها بالعمل، بناء على القرار الأخير بالسماح لجميع الفعاليات بمزاولة نشاطها التجاري.

ووضعت المحافظة قائمة بالمهن والفعاليات التي لن تزاول عملها، ومنها: صالات الأفراح والمناسبات والعزاء وجميع الصالات والفعاليات الاجتماعية (بازارات، ندوات معارض..)، وجميع مقاهي الانترنت وصالات ألعاب الأطفال، وجميع الأندية الرياضية الخاصة، وصالات السينما والمسارح الخاصة والعامة، وجميع المنتزهات الشعبية، ومنشآت الإطعام على كافة مستوياتها وتصنيفها المطاعم والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمقاهي وصالات الشاي.

وسمح التعميم للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر.

المصدر: وكالات