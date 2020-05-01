انتشال جثة وفقدان 5 بعد تحطم مروحية عسكرية كندية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن 5 أشخاص فقدوا وتم انتشال جثة بعد تحطم طائرة مروحية عسكرية كندية في البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان يوم الأربعاء.

وفقدت فرقاطة “فريدريكتون” المشاركة في عملية لحلف شمال الأطلسي تهدف لتعزيز الأمن بوسط وشرق أوروبا، الاتصال بالمروحية من طراز “سي إتش 148 سايكلون” يوم الأربعاء أثناء مهمة تدريبية.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي أن “جميعهم أبطال”.

وقال وزير الدفاع هارجيت ساجان إن “سبب الحادث غير معروف حاليا”، مضيفا أنه تم انتشال مسجلي البيانات والمحادثات بالطائرة.

وأضاف الجنرال جوناثان فانس رئيس هيئة أركان الدفاع، أن جهود البحث متواصلة وأن هناك مدى واسعا جدا من الحطام في منطقة بالبحر الأيوني حيث تحطمت الطائرة.

وذكر الجنرال جوناثان فانس أن الجثة التي انتُشلت لامرأة، وتابع قائلا: “إن الجيش الكندي أوقف تحليق طائرات الهليكوبتر من طراز سايكلون لحين استبعاد وجود مشكلة في الأسطول بأكمله”.

المصدر: وكالة رويترز