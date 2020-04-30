انصار الله تدين قرار المانيا تصنيف حزب الله منظمة ارهابية: يحقق الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في التطبيع مع الصهاينة

دان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن تصنيف المانيا حزب الله منظمة ارهابية، وقال “نرفض القرار الذي اتخذته ألمانيا بحق المجاهدين في حزب الله وتصنيف الحزب منظمة إرهابية في تماه واضح مع الرغبة الامريكية والصهيونية وما يخدم مشروعهما الشيطاني والتدميري في المنطقة”.

واعتبر المكتب في بيان أن هذا القرار يحقق الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في التطبيع مع الصهاينة والوقوف ضد الشعوب الحرة الرافضة لهيمنة الاستكبار العالمي والمدافعة عن حقوق الأمة وكرامتها.

وأكد “أمام هذه التطورات الخطرة نؤكد وقوفنا إلى جانب إخواننا المجاهدين في حزب الله وحركات المقاومة الإسلامية ونعلن تضامننا الكامل معها”.

ودعا المكتب السياسي لأنصار الله “كل الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض هذا القرارات والخطوات المتخذة بحق المجاهدين في حزب الله في لبنان وحركات المقاومة الإسلامية والاهتمام بقضية فلسطين والقدس كقضية أولى ومركزية لتبقى حية في قلوبنا تنبض بالعروبة والإسلام مع بقاء مشاعر الجهاد والإستشهاد والإيمان بعدالة القضية وصوابية المسار”.

المصدر: المسيرة نت