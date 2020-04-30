دمشق تدين بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية

أدانت دمشق، اليوم الخميس، بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، مؤكدة أن هذا القرار وسام شرف للحزب واعتراف صريح بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية”.

وأضاف المصدر إن هذا القرار للحكومة الألمانية يجسد بشكل واضح رضوخها لإملاءات الصهيونية العالمية وتبعيتها المذلة للسياسات الأمريكية الداعمة لكيان الاحتلال، الأمر الذي يعبر بجلاء عن استمرار فقدان ألمانيا للسيادة والاستقلالية في سياستها الداخلية والخارجية التي فرضت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وختم المصدر قوله إن سوريا إذ تجدد التعبير عن الدور الريادي لحزب الله كأحد أبرز حركات المقاومة ضد الاحتلال فإنها ترى في هذا القرار الجائر للحكومة الألمانية وسام شرف للحزب واعترافا صريحا بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني وإجهاض المشاريع الغربية التي تستهدف الحقوق والمصالح العليا للأمة العربية.

المصدر: سانا