المغرب: سيطرنا على كورونا وأعداد الوفيات تتراجع

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الخميس أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال العثماني “الحمد لله حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض”.

وأضاف العثماني أن “المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7 %، وهي نسبة مقلقة إلى أقل من 4 % ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصا منهم العاملون في المجال الصحي”.

وأكد العثماني على “ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة”.

المصدر: روسيا اليوم