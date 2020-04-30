إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: المصابون في القضاء ارتفع عددهم إلى 9 تماثل 4 منهم الى الشفاء

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال أنه “تم تسجيل حالة شفاء واحدة بشكل تام، بعد إجراء الفحوص المخبرية التي بينت خلو المصاب من الفيروس بشكل كلي، وذلك لفحصين متتاليين. كما سجلت حالتين مشتبه بهما حتى الساعة. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء، ارتفع إلى 9 مصابين، تماثل 4 منهم الى الشفاء بشكل تام. وصدرت أيضا نتائج الفحوص المخبرية لخمس حالات، وكانت سلبية. والحالات المشتبهة الخمس التي سجلت أمس هي قيد المتابعة ولم تصدر بعد أي نتيجة”.

وأشارت إلى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، ستتابع مواكبتها المرحلة الثانية من عودة المغتربين، من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الPCR الخاص بهم، ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم من خلال الزيارات اليومية”.

ولفتت إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من جميع الأهالي “عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة، جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل”.

ودعت “المواطنين إلى أخذ العلم بحظر التجول يوميا من التاسعة مساء لغاية الخامسة صباحا تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل القوى الأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام