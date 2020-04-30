قضاة التحقيق في الشمال تابعوا جلسات الإستجواب عن بعد

تابع قضاة التحقيق في الشمال جلسات الإستجوابات الإلكترونية عن بعد، حيث تم استجواب 129 موقوفا، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من 17 الى 30 نيسان الجاري.

وبنتيجة الإستجوابات ،أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار 3 مذكرات توقيف وجاهية، وأصدر القاضي أحمد رامي الحاج مذكرتي توقيف وجاهيتين وقرارين بالإستعاضة عن التوقيف.

وأصدر قاضي التحقيق جناح عبيد 4 قرارات تخلية سبيل بسند إقامة،ومذكرة توقيف وجاهية وقرار باستمرار التوقيف إنفاذا لمذكرة توقيف غيابية.

وأصدرت القاضية جوسلين متى 4 مذكرات توقيف وجاهية وقراري تخلية سبيل بسندي إقامة وتعهد.

واستجوب قاضي التحقيق داني الزعني 8 موقوفين، فأصدر 5 مذكرات توقيف وجاهية وقرار بالإستعاضة عن التوقيف وآخر إستمرار توقيف إنفاذاً لمذكرة توقيف غيابية.

واستجوبت القاضية هدى الحاج 7 موقوفين، فأصدرت 4 مذكرات توقيف وجاهية وقراري إستعاضة عن التوقيف وقرار إستمرار توقيف إنفاذا لمذكرة توقيف غيابية.

وأصدر القاضي ناجي الدحداح 3 مذكرات توقيف وجاهية، في ما أصدر القاضي بلال الضناوي 5 مذكرات توقيف وجاهية.

واستجوب القاضي أحمد رامي الحاج 4 موقوفين، فترك أحدهم بسند إقامة وقرر الإستعاضة عن التوقيف في حق إثنين وأوقف وجاهيا الرابع.

كما أجرت القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس هنادي جابر جلسة محاكمة الكترونية عن بعد مع أحد الموقوفين من داخل المكتبة الإكترونية في دائرة التحقيق وقررت إختتام المحاكمة لإصدار الحكم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام