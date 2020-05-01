ارتفاع ملموس لوفيات كورونا اليومية في كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الخميس، تسجيل 178 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع كبير لحصيلة الوفيات اليومية بالمرض.

وأعلنت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، ارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 2904 إلى 3082 حالة، في زيادة بنسبة 6%.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع كبير في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد يوم 27 أبريل 128 حالة، وفي 28 أبريل 149، وفي 29 أبريل 138.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1683، ليصل إلى 52056 حالة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا للمعدل اليومي للإصابات، حيث سجلت في 27 أبريل 1536 حالة جديدة، وفي 28 أبريل 1692، وفي 29 أبريل 1348.

المصدر: مواقع