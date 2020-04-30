العدو الاسرائيلي يكشف عن حجم مشترياته لمواجهة كورونا

كشف وزارة الحرب الإسرائيلية الخميس عن كمية المعدات والمشتريات الضخمة التي جلبتها من دول مختلفة لمكافحة وباء كورونا.

وقالت الوزارة إنه “منذ منتصف الشهر الماضي، بدأت بالعمل على جلب المعدات اللازمة للطواقم الطبية من دول مختلفة”، مشيرة إلى أن “آخر تلك المشتريات وصلت اليوم من كوريا الجنوبية وتتضمن 80 ألف عينة فحص مخبري”.

وأضافت الوزارة “انها وفرت 62 مليون قناع كمامة، و811 جهاز تنفس اصطناعي من بين آلاف أجهزة أخرى سيتم شرائها”، وتابعت أنه “تم شراء 1.4 مليون ملابس واقية ومقاومة للماء للفرق الطبية ونحو 403 ألف من الملابس التي يمكن التخلص منها”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “هبط أكثر من 30 رحلة شحن بضائع جوية تابعة للجيش منذ بداية تفشي فيروس كورونا”، ولفتت الى ان “الجيش بصدد شراء المزيد من المواد”، وتابعت أنه “سيتم إنتاج مواد أخرى داخليا وخارجيا ونقلها لمخازن وزارة الصحة حتى نهاية الصيف”.

المصدر: فلسطين اليوم