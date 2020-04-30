ألمان يتحدون كورونا باستخراج “الذهب الأبيض”…

يعد نبات الهليون من أفضل أنواع الخضروات المفيدة لصحة الإنسان بصورة عامة، وللعظام بصفة خاصة، لأنه يساهم في زيادة قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم بكفاءة.

يقول موقع صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، اليوم الخميس، إن الألمان يطلقون عليه “الذهب الأبيض”، لأنه يمثل كنزا من الطبيعة، نال شعبية كبيرة لفوئده الصحية الكثيرة، حتى كورونا لم يفلح في إيقاف المزارعين عن مواصلة زراعة هذا النبات واستخراجه، رغم إجراءات الإغلاق، التي منعت العمال الموسميين من التحرك بين بعض الدول الأوروبية وبعضها.

ولفت الموقع إلى أن العديد من المتطوعين قاموا بالمشاركة في استخراج هذا النبات، الذي يعد من الخضروات الشهية على موائد الألمان.

وأورد موقع “ويب طب” أبرز الفوائد الصحية لهذا النبات، الذي يساهم في خفض فرص الإصابة بالعيوب الخلقية للمواليد، ومكافحة بالاكتئاب.

وهو مفيد لصحة القلب، ويساهم حمايتك من هشاشة العظام، لاحتوائه على نسب كبيرة من “فيتامين ك”، الذي يساهم في زيادة قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم الضروري.

كما يعد الهليون من الخضروات التي تزيد قدرة النساء على مقاومة السرطان، إضافة إلى فوائده الكبيرة في عملية الهضم وتقوية الجهاز المناعي.

المصدر: سبوتنيك