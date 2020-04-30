اليمن: قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة وتنفذ زحفا واسعا باتجاه حيس

أقدمت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن الخميس على خرق اتفاق التهدئة عبر محاولة التقدم باتجاه مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان شنت زحفا من 4 مسارات على مواقع الجيش واللجان في قرية مغازي بمديرية حيس”، وأشار إلى أن “الزحف ترافق مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة”.

وأكد المصدر أن “قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت بعون الله من قتل وجرح أعدادا كبيرة من المرتزقة قبل أن يلوذ من تبقي بالفرار دون إحراز أي تقدم”.

وأشار المصدر الى أن “قوات الجيش واللجان الشعبية في جهوزية عالية”، وحذر “قوى العدوان من التبعات الكبيرة اذا استمروا في خرق اتفاق التهدئة وتنفيذ الزحوفات في جبهات الحديدة”.

المصدر: موقع انصار الله