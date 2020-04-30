“الجامعة العربية”: ضم “إسرائيل” أي جزء من الضفة هو جريمة حرب جديدة بحق الفلسطينيين

استنكرت “جامعة الدول العربية” خطة العد الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك “جريمة حرب جديدة بحق الفلسطينيين”.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية في بيان صدر بعد اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية العرب الخميس أن “إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وطالب البيان “الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بخطة السلام الأمريكية وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة”، محملا “حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين”.

وأكد البيان أن “الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري”، ودعا “اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967”.

المصدر: روسيا اليوم