بيسكوف: الملف الأوكراني ليس موضع نقاش في قمة “الخمس الكبرى” بمجلس الأمن

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “ملف أوكرانيا لم يدرج ضمن المواضيع المطروحة للمناقشة في قمة الخمس الكبرى لمجلس الأمن الدولي”.

وأصاف بيسكوف الخميس “هناك الكثير من المواضيع الساخنة، بل وهناك صيغة خاصة للموضوع الأوكراني تجري من خلالها محاولات التسوية”.

وتابع بيسكوف ان “مسألة إشراك الولايات المتحدة في مباحثات التسوية الأوكرانية في إطار صيغة نورماندي غير مطروحة للمناقشة”.

ولفت بيسكوف الى أن “كييف لم تنفذ اتفاقيات مينسك حتى الآن”، مشيرا إلى أنه “من الضروري العمل على تمهيد الطريق لقمة رباعية نورماندي على أعلى مستوى”.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية في صيغة “نورماندي” (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) اجتماعا في اليوم الأخير من شهر نيسان/أبريل لمناقشة عملية التسوية في دونباس(شرق اوكرانيا) والتي ستُعقد بسبب وباء كورونا عبر الفيديو.

المصدر: روسيا اليوم