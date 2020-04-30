قائمقام المتن: بدء استرجاع حياتنا الطبيعية تدريجيا لا يعني التفلت من اجراءات الوقاية

دعت قائمقام المتن مارلين حداد بلديات القضاء الى “التشدد في المتابعة الحثيثة على الأرض مع المحال والمؤسسات التي فتحت أبوابها مع تخفيف إجراءات التعبئة العامة للتأكد من النظافة الشخصية للعاملين فيها والايعاز الى اللجان الصحية لقيام بدوريات للاشراف على مدى توافر الشروط الصحية وتطبيقها لجهة تأمين الكمامات ومواد التعقيم على مداخلها وتنظيم دخول الزبائن اليها تجنبا للاكتظاظ والتزام المسافات الأمنة في الداخل مع التأكيد على ان اهمال القيام بهذه الأجراءات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية”.

وطلبت “الاستمرار في المتابعة اليومية لموضوع الحجر الصحي المنزلي وفقا للنموذج المتبع خصوصا بعد توافد اعداد جديدة من المغتربين”.

وشددت حداد ان “بدء استرجاع حياتنا الطبيعية تدريجيا لا يعني التفلت والتسيب في متابعة ما كنا نقوم به من اجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا” خصوصا واننا لم ننته بعد من هذا الوباء” مشيرة الى ان” لجان الطوارىء في القائمقامية وفي البلديات تتابع عملها 2424 ساعة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره في القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام