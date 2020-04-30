#اسبانيا تعلن انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كوفيد19 إلى 268 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 15:36

#اسبانيا تعلن انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كوفيد19 إلى 268

منذ 16 mins 30 April، 2020
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