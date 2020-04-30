انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 15:36

انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري

منذ 15 mins 30 April، 2020
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