وزارة الصحة العامة: تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا جميعها من الوافدين حديثاً الى لبنان ليرتفع اجمالي الاصابات الى 725 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 14:04

وزارة الصحة العامة: تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا جميعها من الوافدين حديثاً الى لبنان ليرتفع اجمالي الاصابات الى 725

منذ 13 mins 30 April، 2020
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