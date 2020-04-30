8 جرحى من اليونيفيل في حادث سير على طريق الماري حاصبيا

اصيب 8 عناصر من قوات الطوارىء الدولية “اليونيفيل” في حادث سير بين ثلاث أليات تابعة لهم على طريق الماري قضاء حاصبيا.

وكان جيب تابع للكتيبة الهندية اصطدم من الخلف بمصفحة للكتيبة الفرنسية خلال دورية اعتيادية، مما ادى الى اصابة ثمانية جنود (3 هنود و 5 فرنسيين) بكسور وجروح عملت فرقة من الدفاع المدني مركز راشيا الفخار على سحب الجرحى الهنود من داخل الجيب، كذلك عملت سيارة الصليب الاحمر اللبناني – شبعا على نقل الجرحى الهنود الثلاثة الى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج المناسب، وعالجت الجرحى الفرنسيين من جروح طفيفة في مكان الحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام