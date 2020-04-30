وزارة الصحة المغربية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة شفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 14:04

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة شفاء

منذ 37 mins 30 April، 2020
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