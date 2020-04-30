الجيش اللبناني باشر توزيع المساعدات على السائقين العموميين

اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان ان ” وحدات الجيش باشرت عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في كل المحافظات اللبنانية، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء ووفقا للوائح التي وردت إلى قيادة الجيش.

وعلى كل سائق يستوفي الشروط، ولم يرد اسمه ضمن اللوائح الموزعة على البلديات، المبادرة إلى الاتصال بالبلدية أو بمركز الاتصال Call center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية:

05/456944

05/456963

05/456976

05/956153

05/958780

وتتخذ الوحدات المنفذة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال عملية تسلم المساعدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام