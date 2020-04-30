مجلس الوزراء بدأ بدرس الخطة الاقتصادية بعد عرض قدمه المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 14:04

مجلس الوزراء بدأ بدرس الخطة الاقتصادية بعد عرض قدمه المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 42 mins 30 April، 2020
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