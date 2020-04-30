 جهانغيري: سلامة العمال ومعيشتهم وأمنهم الوظيفي من القضايا الهامة في اقتصادنا

كتب النائب الأول لرئيس الجمهورية الايراني اسحاق جهانغيري في تغريدة له الخميس بمناسبة يوم العمال، أن ” سلامة العمال ومعيشتهم وأمنهم الوظيفي من القضايا الهامة في اقتصادنا”. وأضاف جهانغيري “اهنئ جميع العمال الأعزاء بمناسبة يوم العمال؛ ينبغي على الدوام ولاسيما في ظل ظروف كورونا الراهنة، التنويه بدور العمال المستدام في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد. وتابع أن “سلامة العمال ومعيشتهم وأمنهم الوظيفي من القضايا الهامة في اقتصادنا؛ نقدم يد التضامن والتعاون الى القطاعي العام والخاص للبلاد من أجل تحقيق هذا الأمر الهام.”

المصدر: ارنا