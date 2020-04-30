العدو الاسرائيلي يواصل الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة المحتلة

واصل العدو الاسرائيلي سياسة التضييق على الفلسطينيين والاعتداءات على ممتلكاتهم في اراضي الضفة الغربية المحتلة.

فقد جرفت آليات العدو الاسرائيلي العسكرية الخميس أرضية مغسلة مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وذكرت بلدية الخضر أن “الاحتلال هدم أرضية مغسلة قيد الإنشاء في منطقة أم ركبة جنوب البلدة، تعود للمواطن محمد ابراهيم دعدوع، بحجة عدم الترخيص”.

يذكر أن منطقة أم ركبة تتعرض لهجمات من قبل العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة، تمثلت في الفترة الأخيرة بإخطار عدد من المنازل بالهدم أو وقف البناء، في ممارسات استفزازية للفلسطينيين بهدف ترجيلهم عن أرضهم.

المصدر: فلسطين اليوم