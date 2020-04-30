العدو الاسرائيلي يداهم ضاحية شويكة شمال طولكرم ويعتقل 3 فلسطينيين

داهمت قوات العدو الإسرائيلي الخميس منازل المواطنين الفلسطينيين في ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت 3 مواطنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت: أمير أبو حيش، وسليم السليم وشقيقه وجدي، بعد أن داهمت منازل ذويهم في حي الظهرة في الضاحية”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “قوات العدو أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان خلال مواجهات جرت فجر اليوم بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم بالضفة المحتلة”، ولفتت الى ان “قوات العدو كثفت تواجدها في المنطقة وشرعت بإغلاق الثغرات الموجودة على الجدار”.

المصدر: فلسطين اليوم