بلجيكا تسجل 111 وفاة جديدة بوباء كوفيد-19 ليصل الإجمالي 7594 حالة والإصابات تتجاوز 48 ألف حالة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 12:32

بلجيكا تسجل 111 وفاة جديدة بوباء كوفيد-19 ليصل الإجمالي 7594 حالة والإصابات تتجاوز 48 ألف حالة (سبوتنيك)

منذ 22 mins 30 April، 2020
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