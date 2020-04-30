العميد حمدان: الجيش هو الثورة ومن يواجهه يفقد شرعيته

اكد امين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين” – المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان “الشرعية الشعبية للانتفاضة تترسخ بالقيم الوطنية والأخلاقية و قدرتها على اعطاء المترددين من ابناء الوطن الامن والامان للاندماج مع الثوار وتحديد الهدف الصحيح بإسقاط فيدرالية الطوائف و المذاهب وعدم تشتيت الجهد الرئيسي بفشات خلق آنية على ارض الواقع”.

وقال”جيشنا هو الثورة والثوار ومن يواجهه يفقد شرعيته الشعبية ويعرض انجازات الانتفاضة لتهديد خطير مؤكد بالدخول في دهاليز الحزبية والرجعية والطائفية وصراع الزعماء المذهبيين الحرامية والمناطقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام