التدابير المتخذة في روسيا مكنت من تجنب النموذج الإيطالي بالإصابة

رأى كبير أخصائيي الأمراض المعدية، مدير مركز الأمراض المعدية في المستشفى المركزي التابع لإدارة شؤون الرئاسة الروسية، غيورغي سابرونوف، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في روسيا للحد من تفشي الفيروس التاجي قد أثمرت وسمحت بتجنب نموذج انتشار مهول “انهيار ثلجي” كما حدث في إيطاليا.

وفي هذا الصدد قال غيورغي سابرونوف “إن الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من تفشي هذه العدوى، بالطبع قد بررت نفسها. ولم نواجه موجة من المرضى تجتاح المستشفيات بالإضافة إلى تفشي هذا المرض على شكل “الانهيار الثلجي”، كما حدث في إيطاليا. ولكن مع ذلك ، ما زال المرضى حتى الآن يدخلون إلى المستشفيات”.

ووفقاً لسابرونوف، من الضروري أن يلتزم المواطنون بمراعاة تدابير النظافة الشخصية وارتداء الكمامات، ومراقبة المسافة الاجتماعية، بالإضافة لطلب المواد الغذائية عن طريق شبكة الإنترنت.

المصدر: وكالة سبوتنيك