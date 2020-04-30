المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لليوم الخميس 30 نيسان 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2020 - 11:00

المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لليوم الخميس 30 نيسان 2020

منذ 39 mins 30 April، 2020
مركز البحوث التربوي
لبنان

نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الخميس الواقع فيه 30 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة عبر الضغط على الروابط الآتية :

مادة اللغة العربية: النمط التفسيري / الصّفّ الثّانوي الثّالث – كلّ الفروع

https://www.youtube.com/watch?v=q7EyyaFrebo

English Language: Radioactive Contamination (Dalilouna) / Third Secondary – SG SV

https://www.youtube.com/watch?v=PqUZc7bySyk&feature=youtu.be

Math: Exponential Functions 3 / Third Secondary – SE

https://www.youtube.com/watch?v=LSFcPEo9wr4

Math: Exponential Functions 4 / Third Secondary – SE

https://www.youtube.com/watch?v=Fs6T0LrJ7ak&feature=youtu.be

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة