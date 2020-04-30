الصحة الصهيونية: 36 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 15870 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 11:00

الصحة الصهيونية: 36 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 15870

منذ 55 mins 30 April، 2020
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