الطقس غدا الجمعة غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان يوم غد الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل في درجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط الرياح ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم إجمالا مع رطوبة مرتفعة وإرتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل في الداخل وفي المناطق الساحلية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

– الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط الرياح ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 14 إلى 24 درجة، في الجبال من 9 درجات إلى 18 درجة وفي الداخل من 8 درجات إلى 21 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية