عدد الإصابات بفيروس كورونا في قرغيزستان يزداد حتى 746 شخصاً

أعلن المقر القرغيزي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، عن ازدياد الإصابات بالفيروس في قرغيزستان إلى 746 إصابة.

وقال متحدث باسم المقر”تم، في 30 نيسان/ أبريل 2020 ، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19″، في الجمهورية، مشيراً إلى أنه من بين المصابين الجدد هناك 4 عاملين بالرعاية الصحية.

وأشار المتحدث إلى انه بذلك، يصل عدد المصابين في قرغيزستان، إلى 746 شخصاً، بينهم 195 من العاملين الطبيين. وبلغ عدد الوفيات 8، و تعافى 462 شخصاً.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وقد تجاوزت، بحسب أحدث إحصاء، 3 ملايين شخص، توفي من بينهم أكثر من 212 ألف شخص.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، في مقدمتها دول كبيرة بإمكانياتها وبعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك