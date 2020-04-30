المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة يدعو تحالف أوبك إلى دراسة مزيد من خفض إنتاج النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 10:58

المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة يدعو تحالف أوبك إلى دراسة مزيد من خفض إنتاج النفط

منذ 2 ساعة 30 April، 2020
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