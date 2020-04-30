معهد كوخ: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 6288 والإصابات إلى 159119

اظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا تجاوزت عتبة الـ 159 ألف في حين بلغ عدد الوفيات 6 الآف و 288 حالة .

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6288 وفاة على الأقل جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها173 حالة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقد أفاد الأطباء أيضا بتسجيل 159119 إصابة بالفيروس طوال فترة اكتشافه في البلاد، بزيادة قدرها نحو 1478 حالة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشار المعهد إلى تعافى 123500 مصاب بالوباء.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك