38 قتيلا على الأقل في حريق بمستودع في كوريا الجنوبية

لقي 38 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح، ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع الأربعاء في مستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن فرق الإطفاء قولها إن الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من أربعة طوابق في مدينة إيتشيون الواقعة على بعد 80 كلم جنوب شرق سيول وانتشر “بسرعة كبيرة” مما حال دون إخلاء عدد من العمال الذين كانوا في الداخل.

وقال قائد فرق الإطفاء في إيتشيون سو سيونغ-هيون إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تستخدم في أعمال البناء،مشددا في الوقت نفسه على أن التحقيقات جارية لجلاء ملابسات الحادث.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجهات المختصة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين ما زالوا عالقين داخل المبنى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية