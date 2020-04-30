اليمن: استهداف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شارع الـ50 ومنطقة 7يوليو السكنية في #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 03:18
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اليمن: استهداف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شارع الـ50 ومنطقة 7يوليو السكنية في #الحديدة
منذ 39 mins
30 April، 2020
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