اليمن: استهداف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شارع الـ50 ومنطقة 7يوليو السكنية في #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 03:18

اليمن: استهداف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شارع الـ50 ومنطقة 7يوليو السكنية في #الحديدة

منذ 39 mins 30 April، 2020
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