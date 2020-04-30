مراسلنا :احراق نقطة عسكرية تابعة للجيش اللبناني في منطقة البداوي بعد القاء قنبلة حارقة واصابة ٣عسكريين خلف الدشم التابعة للمركز – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 01:46

مراسلنا :احراق نقطة عسكرية تابعة للجيش اللبناني في منطقة البداوي بعد القاء قنبلة حارقة واصابة ٣عسكريين خلف الدشم التابعة للمركز

منذ 54 mins 30 April، 2020
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