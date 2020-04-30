القاء قنابل مولوتوف وتحطيم واجهات أربعة مصارف في مدينة صيدا من قبل المحتجين

افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا ان مجموعة من المحتجين توجهت من امام مصرف لبنان في صيدا باتجاه شارع رياض الصلح حيث يوجد عدد كبير من المصارف وقاموا بالقاء الحجارة وقنابل مولوتوف على واجهات المصارف ومن ثم انتقلوا الى شارع حسام الدين الحريري في صيدا ، وعمدوا الى القاء الحجارة على واجهات المصارف التي تم تكسيرها بالامس.

وقام المحتجون بتحطيم واجهات اربعة مصارف في المدينة ، بنك لبنان والخليج ولبنان والامارات كلوب والبنك الفرنسي وقد حصلت عمليات كر وفر في شارع رياض الصلح ومحيط شركة الكهرباء والاسواق التجارية، في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية في الشوارع التي تعمل على ملاحقة الذين يقومون بأعمال الشغب وتحطيم الممتلكات الخاصة والعامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام