مراسلنا : إصابة ثلاثة عسكريين حتى الان في مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتطاهرين في طرابلس والميناء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2020 - 00:16

مراسلنا : إصابة ثلاثة عسكريين حتى الان في مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتطاهرين في طرابلس والميناء

منذ 7 mins 30 April، 2020
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