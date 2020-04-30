بلدية عينطورة اعلنت عن اول اصابة بفيروس كورونا في نطاق البلدة

أعلنت بلدية عينطورة – كسروان عن أول إصابة بفيروس كورونا ضمن نطاق البلدة، وطلبت من جميع السكان أخذ أقصى درجات الوقاية ومتابعة التقيد بإرشادات التعبئة العامة.

على اثر ذلك، قامت بتعقيم منزل الشخص المصاب ومحيطه، وتم إرسال بعض الأشخاص المقربين منه إلى مستشفى البوار الحكومي لإجراء فحوصات ال PCR طالبة منهم الالتزام بالحجر المنزلي حتى صدور النتائج.

كما وأجرت البلدية اليوم، بالتعاون مع مختبر الجامعة اللبنانية الاميركية-LAU فحوصات ال PCR لكل سكان عينطورة القاطنين قرب منزل المصاب وعقمت المنازل المحيطة، آملة أن تكون الإصابة الوحيدة في البلدة والشفاء التام للمصاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام