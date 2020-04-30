وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في صيدا والنبطية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا ان”المحتجين ينفذون وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان في صيدا، في اطار تحركاتهم المتواصلة امام المصرف تنديدا بالسياسات المالية والمصرفية”.

وقد عمد عدد منهم الى رشق مبنى المصرف بالحجارة والمفرقعات النارية، وسط هتافات مناهضة لحكم المصرف .

وفي النبطية افادت الوكالة ان”المحتجين نفذوا وقفة احتجاجية مساء اليوم امام مصرف لبنان في مدينة النبطية ، وذلك في اطار تحركاتهم المستمرة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وسط اجراءات امنية اتخذتها وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وامن الدولة”.

ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية ورددوا هتافات تطالب باستعادة الاموال المنهوبة وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقد حاول عدد من المحتجين اقفال الطريق المحاذي للمصرف ، مما دفع بعناصر قوى الامن من منعهم الامر الذي ادى لحصول حال من التوتر والتدافع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام