وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إلى 15,834، وعدد الوفيات إلى 215 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 22:38

وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إلى 15,834، وعدد الوفيات إلى 215 حالة

منذ 37 mins 29 April، 2020
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