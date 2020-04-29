المتحدث العسكري اليمني: المرحلة الأخيرة من عملية “فأمكن منهم” شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في الجوف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 21:04

المتحدث العسكري اليمني: المرحلة الأخيرة من عملية “فأمكن منهم” شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في الجوف

منذ 11 mins 29 April، 2020
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