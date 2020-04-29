المتحدث اليمني: عدد قتلى مرتزقة العدوان خلال المرحلة الأخيرة من عملية “فأمكن منهم” بلغ 1200 قتيل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 21:04

المتحدث اليمني: عدد قتلى مرتزقة العدوان خلال المرحلة الأخيرة من عملية “فأمكن منهم” بلغ 1200 قتيل

منذ 16 mins 29 April، 2020
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