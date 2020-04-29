متحدث القوات المسلحة اليمنية: المساحة المحررة مؤخرًا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2020 - 21:04

متحدث القوات المسلحة اليمنية: المساحة المحررة مؤخرًا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف (المسيرة)

منذ 19 mins 29 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة